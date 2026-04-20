Желание досаливать еду бывает при этих болезнях

Даже при хорошем здоровье эта привычка вредит организму

Если у вас есть привычка досаливать пищу, вам следует провериться на вероятные дефицит натрия в организме, гипотонию или патологию надпочечников.

«Зачастую причиной такой привычки бывает нарушенный электролитный баланс, когда организму нужен натрий или другие минералы. При этом сбое человеку хочется досолить еду в попытке восполнения необходимых компонентов», — говорят эндокринологи.

Кроме этого, рекомендуется проконтролировать показатели артериального давления, чтобы исключить гипотонию. Также желание потреблять больше соли бывает продиктовано нарушенной функцией надпочечников.

Отметим, что даже при отсутствии патологий здоровья чрезмерное потребление соли ведет к развитию таковых. Например, повышаются риски артериальной гипертензии, сердечно-сосудистых и почечных болезней.

