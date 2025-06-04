Признаки переизбытка соли в организме

Как тело сигнализирует о проблемах рациона

Врачи часто советуют пациентам сократить количество соли в питании, потому что ее избыток ведет к различным проблемам со здоровьем. Как самостоятельно определить, что ваша пища, а теперь уже и тело «пересолено»?

«Постоянная жажда, даже после употребления воды, сухие губы, во рту будто вата, язык как наждачка, а глюкоза в норме — это сигнал, что в крови слишком много соли. Организм требует воду, чтобы разбавить кровь», — говорит главный врач областной клинической больницы № 2 города Челябинска Максим Угнивенко.

Скачки давления и головная боль тоже указывают, что соли в рационе с лихвой. Избыток соли приводит к задержке воды, что увеличивает объем крови и давление на сосуды. Так возникает тяжесть в голове, головная боль, пульсация в висках и слабость. При излишке соли скачки давления могут наблюдаться даже у тех, кто ранее не испытывал подобного.

Когда случается перебор с солью, сердцу приходится работать в усиленном режиме, появляется ощущение перебоев, учащенное сердцебиение в состоянии относительного покоя и «волнение без причины».

«Организм может подавать разные сигналы: хотеть еще больше соли, особенно если человек привык к пересоленной пище, или еда начинает казаться „слишком соленой“, хотя вы добавили в нее одну щепотку», — отмечает доктор.

Нарушение баланса натрия, калия и магния провоцирует появление судорог в ногах, особенно в ночные часы, скованность в спине и дрожь в теле. Тут стоит отметить, что такое бывает и при дефиците магния и витаминов группы В.

Обнаружив у себя перечисленные симптомы, сократите потребление соли, начните пить больше воды и посетите терапевта.