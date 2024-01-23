Тяга к соленой пище бывает сигналом поражения ЦНС

Это также может являться просто вредной привычкой

Когда постоянно хочется соленого, есть основания полагать, что нарушен водно-электролитный обмен или организму не хватает хлорида натрия, что может довести до поражения центральной нервной системы.

«Соль нужна для нормальной работы ЦНС, чтобы у организма была возможность для отправки и получения нервных сигналов. При очень низкой концентрации хлорида натрия в крови вероятны поражения ЦНС и проблемы с рефлекторной деятельностью. Также соль дает организму электролиты, предотвращающие спазмирование мышц. При нехватке электролитов развивается аритмия, тошнота, судороги», — предупреждают медики.

Когда хлорид натрия в дефиците, человек сталкивается с апатией, вялостью и мучающей сонливостью.

За постоянным желанием есть соленое бывает скрыто и обезвоживание, тогда позже обнаруживается эндокринная или почечная патология.

Еще повышенное потребление соли иногда банальная вредная привычка. Если после консультации с врачом проблем со здоровьем не будет обнаружено и соль окажется лишь пристрастием, приложите усилия и сократите ее количество в рационе, чтобы не спровоцировать неприятности со здоровьем.