Здоровая микробиота у ребенка формируется по принципу «разумной грязи»

Почему не надо стремиться к хирургической стерильности дома

Микробиота — это совокупность микроорганизмов, населяющих человека. За формирование микробиома у младенца отвечает мама, например, питание кормящей матери должно быть сбалансированным и разнообразным, без применения жестких диет. Правильный рацион матери является лучшим пробиотиком для становления здоровой микрофлоры у ребенка.

Развитию полноценной микробиоты также содействует принцип «разумной грязи». Вы наверняка замечали, что малыши, которых растят чуть ли не в условиях стерильности, почему-то чаще болеют, имея ослабленную иммунную систему. В чем же ошибка родителей?

«Нужно отказаться от стерильности. Контакт с домашними животными, смена среды обитания и отсутствие гипертрофированной гигиены способствуют становлению устойчивой микробиоты. Ключевой посыл — не растить ребенка в парниковых условиях. Философия родительства — разумность вместо страха. Следует позволять ребенку контактировать с окружающим миром», — говорит доцент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Ольга Горячева.

Еще полезно свести ребенка с потенциальными пищевыми аллергенами в раннем возрасте, это также поможет снизить риски нежелательных реакций со стороны иммунитета в будущем. Специалист советует ознакомить малыша с 4—6 месяцев с основными 12 аллергенами — арахисом, соей, пшеницей, рыбой и другими. О том, как это сделать правильно, стоит узнать у педиатра, у которого наблюдается ребенок.

Напомним о важных ограничениях: мед детям нельзя пробовать до года, соль — до двух лет, неадаптированное коровье молоко и кефир — до полутора лет из-за риска железодефицитной анемии и инфекций.

