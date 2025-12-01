Когда нужно показать ребенка неврологу

В каком возрасте осмотр обязателен

Первый осмотр у невролога ребенок проходит еще в родильном доме, далее важно показать дитя специалисту в 1 и 12 месяцев, затем в 3, 5, 7 и 14 лет — эти годы могут быть переломными для психики.

Помимо обязательных осмотров, могут понадобиться внеплановые консультации. Детская нервная система активно развивается и формируется, поэтому важно внимательно следить за состоянием здоровья ребенка и не пропускать тревожных сигналов.

Основные симптомы, требующие консультации невролога:

• нарушения сна — регулярные проблемы со сном, включая трудности засыпания, частые пробуждения ночью, храп или ночное апноэ — остановки дыхания;

• задержка развития моторики — отставание в освоении двигательных навыков: например, ребенок не начинает к положенному возрасту держать голову, переворачиваться, садиться, ползать или ходить;

• проблемы речи и коммуникации — задержка начала разговорной речи, бедный словарный запас, нарушение понимания обращенной речи, отсутствие реакции на звуки и голос родителей;

• судороги и приступы потери сознания — любые судорожные состояния, кратковременные эпизоды потери сознания или внезапные падения ребенка;

• частые головные боли — появление регулярных головных болей у детей школьного возраста, особенно сопровождающихся тошнотой, рвотой или ухудшением зрения;

• повышенная возбудимость и раздражительность — частое беспокойство, плаксивость, повышенная чувствительность к звукам, свету или прикосновениям, нарушения поведения и внимания;

• изменение походки и координации движений — трудности с равновесием, неуверенная ходьба, шаткость походки, жалобы на слабость ног или рук;

• невротические проявления — неврозоподобные явления, такие как навязчивые движения, страхи, фобии, повторяющиеся ритуалы;

• травмы головы — любые травмы головы, даже незначительные удары, требуют наблюдения врача, поскольку возможны скрытые повреждения головного мозга;

• патологии внутриутробного периода и родов — при наличии осложненного течения беременности и родов, асфиксии новорожденных, родовых травм также показана регулярная оценка здоровья специалистом.

