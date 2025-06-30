Важные отличия новорожденных от взрослых

Знание их позволит лучше понимать младенцев

Рождение ребенка — радостное событие в жизни людей, но оно сопряжено с такими изменениями, которые могут оказаться даже пугающими, особенно когда дело касается первенцев. Что важно знать о младенцах, чтобы облегчить себе жизнь?

Желудок младенцев имеет небольшие размеры, буквально с кулачок, поэтому они просят есть каждые 2—3 часа, ведь много в них не поместится, а на переваривание грудного молока уходит всего полтора часа.

«У малышей незрелая нервная система, из-за чего они не могут взять под контроль свои движения, они вздрагивают от звуков, машут руками, будят сами себя, потому пеленание действует на них успокаивающе, ограничивая малышей в хаотичных движениях», — говорят педиатры.

Младенцы отличаются от взрослых и зрением — они видят только на расстоянии 20—25 см, как раз до маминого лица при кормлении. Различие черно-белых контрастов удается им лучше, чем чего-то цветного, поэтому и яркими погремушками дети пока не интересуются.

А вот слух у маленьких детей острее, чем у взрослых, им удается слышать даже те звуки, которые для нас незаметны. Из-за этого младенцы просыпаются от скрипнувшей двери или шумного холодильника.





Сон малышей также имеет свои отличия: 70% времени от общего количества сна дети проводят в поверхностном сне, у взрослых такой сон занимает только 25%, потому дети легко просыпаются и путают день с ночью.

«Для младенца не существует понятия времени, они не отличают пять минут от трех часов, и если ему хочется есть, то ему хочется сейчас же, он еще не обладает терпением», — сообщают врачи.

Дети по-настоящему эмоциональны и проявляют свои чувства на максимуме: если им радостно — об этом узнают все, если дискомфортно — тоже. Не существует полутонов, им либо «хорошо», либо «плохо».

Первые 3—4 месяца младенец не может понять, что он и мама — это два отдельных человека, для него мама является миром, и он считает маму частью себя. По этой причине разлука с мамой тяжела, даже если длится минуту.

Когда будет полегче? К трем месяцам дети отличают дни от ночи, к четырем их сон становится более продолжительным и крепким, к шести устанавливается режим питания, к 12 малыши понимают простые объяснения и учатся ждать.

Читайте также: Зачем новорожденным нужна инъекция витамина K.

Смотрите еще: Чего не должно быть в кроватке младенца.