Когда заложенность носа приводит к менингиту

Иногда кажущееся безобидное состояние сопряжено с большой угрозой

Если симптомы обычного, на первый взгляд, насморка не проходят в течение недели, нужно обратиться к врачу, чтобы скорее вылечиться и не допустить серьезных осложнений. К сожалению, некоторые люди вместо грамотной терапии быстро свыкаются с той же заложенностью, которая часто сопровождает насморк, и не обращают на нее внимания. Но симптом не всегда быстро исчезает, иногда он приносит большие неприятности.

«Заложенность развивается на фоне воспалительного процесса слизистой оболочки носа, спровоцированного вирусами, бактериями или аллергией. При заложенности застаивается слизь, и таким образом создается идеальная среда, где могут размножаться бактерии и формироваться воспалительная реакция в виде синусита. Если состояние запустить, инфекции удастся перейти к соседним тканям, в том числе и к мозговым оболочкам, а это уже может закончиться менингитом, абсцессом мозга или тромбозом кавернозного синуса», — предупреждают оториноларингологи.

Такие последствия относятся к редким, но никто от них не застрахован, и, если вы страдаете от воспаления, которое проявляется постоянной головной болью, усиливающейся при наклоне, высокой температурой, сохраняющейся дольше трех дней, отеком или покраснением области вокруг глаз, нарушением зрения, двоением в глазах, слабостью, спутанностью сознания, — пора бежать к врачу.

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