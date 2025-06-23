Защитить от болей в спине способна обычная ходьба

Сколько минут нужно отводить ежедневной активности

Ученые Норвежского университета в своем исследовании обнаружили, что благодаря ежедневной ходьбе человек защищает себя от такой неприятности, как поясничные боли. При этом результат профилактики также зависит от двух факторов — продолжительности ходьбы и ее скорости.

«Хроническую боль в поясничной области относят к одному из наиболее отягощающих жизнь человека недугов, однако защитой от этого состояния может стать простая ходьба», — сообщают представители науки.

В анализе задействовали почти 11 200 человек. Каждому участнику исследования нужно было носить трекер активности. Наблюдали за тестируемыми четыре года. Ученые после этого сделали вывод, что у людей, уделяющих ежедневной ходьбе свыше 100 минут, на 23% меньше рисков формирования хронических болей в пояснице по сравнению с теми, кто ходит меньше 78 минут. Также для ходьбы важна скорость — предпочтительно следовать умеренно быстрому темпу.

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