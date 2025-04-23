Почему появляется скованность в шее

Может ли сквозняк быть причиной дискомфорта

Замечаете, что к вечеру становится тяжело поворачивать голову? Думаете, что вас продуло? Врачи уверяют, что далеко не сквозняки являются главными виновниками дискомфорта в области шеи.

«Шею „продуть“ может лишь при длительном воздействии мощного потока очень холодного воздуха. Например, если человек долго находится под кондиционером. Холод вызывает спазм сосудов и мышц, нарушает кровообращение и приводит к обострению хронических заболеваний, артрозов или лор-патологий. Резкая боль в шее от сквозняка — это скорее исключение. В большинстве случаев корень проблемы лежит во внутренних нарушениях организма», — говорит главный врач областной клинической больницы № 2 города Челябинска Максим Угнивенко.

Причиной болей в шее могут стать возрастные изменения. С течением лет питание межпозвоночных дисков ухудшается, особенно под воздействием мышц спины и шеи, которые сдавливают их. Это не лучшим образом сказывается на эластичности межпозвоночных дисков, что повышает их уязвимость.





Дискомфортные ощущения не заставят себя ждать, если вы пренебрегаете комфортом: вы могли резко повернуть голову, неудобно лежать, долго сидеть со склоненной шеей над телефоном или горбиться у компьютера, что и вызвало перенапряжение мышц и боли.

«Постоянное мышечное напряжение ухудшает кровоток в тканях и увеличивает нагрузку на позвонки и суставы. В ответ на это в позвоночнике развивается хроническое воспаление для усиления кровоснабжения. Оно может обостряться под воздействием различных факторов, включая холодный воздух», — отмечает доктор.

У кого-то боль в шее возникает из-за протрузий или грыжи позвоночника, когда выпячивание межпозвоночного диска сдавливает нервные корешки, что называется шейной радикулопатией. Так, сон на высокой подушке провоцирует большее выпячивание диска с увеличением давления протрузии или грыжи на нерв.

Иногда боль является последствием болезни: напряжение в шее нередко возникает после травм или хирургических вмешательств как следствие натяжения фасциальной соединительной ткани в сторону зоны повреждения.