От каких болезней защищает физическая активность

Необязательно заниматься спортом, можно просто гулять

Наличие регулярной физической активности в повседневной жизни человека крайне важно для поддержания здоровья и предотвращения развития различных патологий, таких как сахарный диабет II типа, ишемическая болезнь сердца, депрессия, остеоартрит. Упражнения позволяют даже сократить вероятность формирования онкопатологий и предотвратить переломы в пожилом возрасте.

«Физическая активность не ограничивается только спортом. Это может быть все что угодно: от пеших прогулок и танцев до выгула собаки или домашних дел. Физическая активность охватывает любое движение тела, которое требует усилий мышц и приводит к расходу энергии», — сообщает Om1.ru.

От аэробных упражнений — плавания, танцев, ходьбы — организм получит значительную пользу. Главное в этом деле — заниматься регулярно и не менее 150 минут в неделю.

Определить интенсивность нагрузки можно по формуле: ваша максимальная частота сердечных сокращений будет равняться 220 минус ваш возраст. Умеренная физическая активность достигается при 50—70% от этого показателя. Так, для человека 40 лет максимальная частота составит 180 ударов в минуту, а умеренная — 90—136. Однако при наличии кардиопатологий свои допустимые значения необходимо согласовать с лечащим врачом.





«Тем, у кого сидячая работа, также полезно разминаться по несколько раз в течение дня», — напоминают врачи.

При наличии хронических заболеваний подходящую физическую активность для конкретного случая нужно согласовать с доктором.

Помните, что активность должна вам нравиться, так что выбирайте то, что по душе. Ориентируйтесь на свой комфорт и по времени занятий: кому-то удобнее тренироваться утром, у других это лучше получается по вечерам.

Подберите для себя удобную и красивую форму — так занятия будут приятнее.

Периодически сменяйте виды деятельности, чтобы задействовались все мышечные группы и чтобы вам не становилось скучно.

Начать можно с 10 минут упражнений в день. Постепенно вы нарастите продолжительность.

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