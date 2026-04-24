Защитить глаза весной помогут очки и капли

Что еще позволяет сохранить зрение

Весной, когда дни становятся длиннее, а солнце светит ярче, нам хочется больше времени проводить на улице, но вместе с радостью и теплом весеннее солнце несет повышенную нагрузку на глаза, и это важно учитывать.

«Сохранить здоровье глаз помогут солнцезащитные очки. Нужно выбирать модели с UV-фильтром, чтобы очки блокировали вредные ультрафиолетовые лучи, поэтому экономить на качестве очков нельзя — это чревато для органов зрения», — говорят специалисты городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Что еще помогает глазам:

• головной убор. Широкополая шляпа или кепка оградят глаза от прямых солнечных лучей, особенно в самые жаркие часы дня;

• увлажняющие капли. Ветер и сухость воздуха способны вызвать серьезный дискомфорт в глазах. Используйте увлажняющие капли, чтобы поддерживать состояние слизистой;

• отдых от экрана. Работая за компьютером, делайте перерывы: каждые 20 минут отрывайтесь от экрана и смотрите на предмет, находящийся вдали, в течение 20 секунд;

• сбалансированное питание. Включите в свой рацион продукты, богатые витаминами А, С и Е, а также омега-3 жирными кислотами. Они полезны для здоровья глаз.

