Умывание в контактных линзах может вызвать слепоту

Что такое опасное находится в воде

Всем, кто носит контактные линзы, следует знать, что их нужно снимать каждый раз, когда хочется умыться, принять душ или ванну, поплавать в бассейне. Пренебрежение этим правилом может послужить причиной развития опасного акантамебного кератита. Отсутствие своевременного и правильного лечения этой инфекции чревато образованием бельма, перфорацией роговицы и необратимой слепотой.

«Это тяжелейшее паразитарное воспаление роговицы, вызываемое микроскопической амебой Acanthamoeba. Эти простейшие широко распространены в окружающей среде: они живут в водопроводной воде, бассейнах, озерах, почве, даже в системах кондиционирования. Акантамеба выживает в растворах, которые убивают бактерии, образуя цисты, способные годами сохраняться. Амеба живет в воде. Поэтому категорически запрещено: мыться, плавать, принимать душ в линзах, а также промывать линзы или контейнер водопроводной, бутилированной или любой другой нестерильной водой, полоскать контейнер водой из-под крана», — предупреждает ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

Чтобы ношение контактных линз не представляло угрозы здоровью, также необходимо:

• мыть руки с мылом и насухо вытирать их безворсовым полотенцем перед любым контактом с линзами;

• всегда пользоваться только свежим, стерильным многофункциональным раствором для очистки и хранения линз;

• менять контейнер для линз не реже одного раза в месяц, чтобы он не становился рассадником бактерий и амеб.

