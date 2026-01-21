Залипание в телефоне на ходу зимой часто ведет к переломам

Чтобы ответить на сообщение, лучше остановиться

Не выпускаете телефон из рук? Тогда будьте готовы к посещению травмопункта. Медики отмечают, что пользование телефоном на улице в зимний период повышает риски травматизации, а все потому, что оперативно сгруппироваться и смягчить удар весьма сложно, если одна рука занята гаджетом.

«У человека запаздывает реакция, и он не успевает прижать руки при падении к туловищу. Также, когда одна рука занята телефоном, нарушается баланс — тело становится более скованным и уязвимым. Человек падает „как мешок с костями“ — расслабленный, неготовый, не успевший принять безопасную позу. В таких случаях распространенными травмами верхних конечностей бывают вывихи плеча, переломы лучевой кости и ключицы», — предупреждает кандидат медицинских наук, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского университета Минздрава России Кирилл Казаков.

Если вам требуется ответить на сообщение или вы хотите прочитать какую-то новость, лучше остановиться, отойти в безопасное место и выполнить все манипуляции с телефоном, а после продолжить движение. Помните, ни один лайк или срочный ответ не должны стоить здоровья или жизни.

