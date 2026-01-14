Эти аксессуары помогут пережить морозы

Некоторые способы утепления покажутся удивительными

В лютый мороз вспоминаются слова почтальона Печкина из советского мультфильма «Трое из Простоквашино»: «У нас зимой национальная деревенская одежда какая? Валенки, штаны ватные, тулуп и шапка на меху!» Когда столбики термометра опускаются ниже 30°C, о красоте уже не думаешь, главное — не околеть на морозе. С чем пережить суровую зиму будет проще?

Какие аксессуары помогут согреться:

• перчатки или варежки — при экстремальном холоде лучше брать с утеплителем и водоотталкивающей мембраной. В варежках, как правило, бывает теплее, потому что пальцы держатся вместе;

• снуд — круглая форма изделия обеспечивает плотное прилегание к шее, что хорошо удерживает тепло и защищает от ветра. В морозы лучше надевать шерстяные, кашемировые или снуды из флиса, при мягкой погоде подойдет модель из трикотажа;

• муфта для рук — в этот полый цилиндр из меха или плотной многослойной ткани можно поместить руки через боковые отверстия. Муфта станет дополнением к перчаткам или варежкам;

• стельки и грелки — тепло ногам способны обеспечить USB-стельки с обогревом, работающие от внешнего аккумулятора;

• термос или термокружка — компактность и герметичность таких изделий дает возможность надолго сохранить напитки горячими и к тому же с удобством разместить посуду в сумке;

• теплые наушники — при их изготовлении обычно применяются флис или полиэстер — эти материалы приятны для кожи, не приводят к раздражению и хорошо удерживают тепло.

Какие еще уловки позволяют противостоять холоду? Помимо перечисленного, некоторые идут и на такие хитрости, как заматывание ног в фольгу, которая отражает собственное тепло тела обратно, помогая не замерзать, либо надевают полиэтиленовый пакет поверх обычного носка, а уже на него теплый шерстяной носок — пакеты создают дополнительную воздушную прослойку, удерживающую тепло. Правда, ходить с фольгой и пакетами может быть не очень удобно. Дает согреться и питание со жгучими специями и пряностями — они стимулируют кровоток и повышают внутреннюю температуру, но здесь надо быть осторожнее при патологиях ЖКТ. Можно еще использовать специальные согревающие кремы или гели, улучшающие циркуляцию крови и поддерживающие тепло кожных покровов.

Читайте также: Что учесть при выборе зимнего пуховика.

Смотрите еще: Неправильное согревание после мороза приводит к некрозу.