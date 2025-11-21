Как правильно падать на льду

Важно смягчить удар о поверхность

Пока нет плотного снежного покрова и случаются перепады температур, на дорогах и тротуарах может образовываться ледяная корка, ходить по которой весьма опасно. Чтобы не стать посетителем травматологии, соблюдайте осторожность.

Обязательно выбирайте обувь с мягкой подошвой, желательно рифленой или оснащенной специальными противоскользящими накладками, а вот гладкой подошвы лучше избегать.

«Старайтесь ходить не спеша, мелкими шажками, слегка согнув ноги в коленях. По возможности не носите в гололед в руках тяжелые сумки, рюкзаки или пакеты, которые ограничивают свободу движений. И не кладите руки в карманы: со свободными руками будет больше шансов удержать равновесие, если поскользнетесь», — говорят травматологи.

Если чувствуете неуверенность, пользуйтесь поручнями лестниц, перилами ограждений или держитесь свободной рукой за стену здания.

Иногда предотвратить падение все же невозможно. В такой момент важно уметь сгруппироваться и минимизировать последствия удара тела о лед. При потере равновесия старайтесь присесть или пригнуться, чтобы снизить высоту падения и уменьшить силу удара. Ни в коем случае не выставляйте вперед вытянутые руки, пытаясь смягчить удар. Лучше прижмите локти к телу и расслабьте мышцы кистей. Так вы избежите перелома кисти или лучевой кости предплечья. Важно защитить голову и шею, подтянув плечи вверх, а подбородок прижав к груди. Падая назад, старайтесь удерживать голову впереди, а при падении вперед отклоните голову назад. Постарайтесь упасть на внешнюю поверхность бедра, повернув в момент падения таз на 45°.

После падения обязательно проверьте свое состояние, убедившись, что ничего не болит сильно. Осторожно поднимайтесь, помогая себе руками. Иногда лучшее решение — спокойно подождать помощи окружающих или отдохнуть минуту-две перед тем, как подняться. Если чувствуете, что упали плохо и могли что-то повредить, сразу посетите врача.