Зачем новорожденным нужна инъекция витамина K

Этот укол не является прививкой

У новорожденных детей практически всегда определяется дефицит витамина К из-за его плохого всасывания через плаценту и низкого содержания в грудном молоке. Поэтому всем младенцам, не имеющим противопоказаний, сразу после рождения рекомендуется внутримышечное введение эмульсии витамина К.

«Витамин К — это группа жиро- и водорастворимых витаминов, отвечающих за свертываемость крови. Дефицит витамина K повышает риск развития геморрагической болезни новорожденного (ГрБН) — заболевания, проявляющегося кровотечениями, в том числе внутричерепными, что может привести к серьезным последствиям вплоть до угрозы здоровью и жизни ребенка», — говорит заведующая отделением новорожденных Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Петрашева.

Витамин К — это не прививка, это витамины, которые не влияют на иммунную систему и не стимулируют выработку антител против каких-либо заболеваний. Инъекция витамина K необходима для того, что быстро повысить уровень этого вещества в организме ребенка, способствуя нормализации процесса свертываемости крови. Это снижает вероятность возникновения опасных осложнений.

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