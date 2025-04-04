Что указывает на дефицит витамина C в организме

Чем опасно чрезмерное потребление вещества

Витамин C, также известный как аскорбиновая кислота, играет ключевую роль в поддержании здоровья человека. Он является мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений свободными радикалами, предотвращая развитие серьезных патологий. Также способствует укреплению иммунной системы, потому что стимулирует выработку белых кровяных клеток, которые помогают организму бороться с инфекциями. А еще позволяет лучше усваиваться железу, участвует в синтезе коллагена, необходимого для упругости и здоровья кожи. Витамин необходим для здоровья зубов и десен, способствует заживлению ран и задействован в синтезе нейротрансмиттеров, улучшающих настроение и снижающих уровень стресса.

«Симптомы дефицита витамина C могут включать: усталость и слабость, боли в мышцах и суставах, кровоточивость десен, замедленное заживление ран, сухость и шелушение кожи», — говорят терапевты.





Поскольку витамин C является водорастворимым, его избыток обычно выводится из организма с мочой, но чрезмерное потребление вещества все же может привести к нежелательным последствиям: диарее, тошноте, рвоте, спазмам в животе, повышенному содержанию оксалатов в моче, что чревато образованием камней в почках.

Рекомендуемая суточная норма витамина C для мужчин составляет 90 мг, для женщин — 75 мг, для детей и подростков — 65 мг. В отдельных случаях потребность в витамине может быть увеличена, например при беременности или болезни.

Много витамина C содержится в апельсинах, лимонах, грейпфрутах, киви, клубнике, смородине, шиповнике, брокколи, болгарском перце, шпинате, помидорах.