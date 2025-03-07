Какие нарушения вызывает тугое пеленание

Почему ребенку нужно давать свободу

Первый ребенок приносит с собой много вопросов, один из которых: пеленать или нет? Если вы также пытаетесь определиться со своей позицией в данной теме, следует обсудить это с вашим педиатром и взять во внимание индивидуальные особенности ребенка.

«Пеленать младенца рекомендуют для облегчения процессов его адаптации к внеутробной жизни. Это особенно важно в первые дни и недели жизни ребенка. Укутывание ребенка в ткань создает эффект объятия, что помогает ему чувствовать себя уютно и защищенно, как в утробе матери», — говорит неонатолог отделения новорожденных Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Сорокина.

Пеленание также предотвращает резкие движения рук и ног, вызванные рефлексом Моро (рефлекс испуга, вздрагивание), которые могут будить ребенка. Ощущение мягкого давления создает комфорт, способствует спокойному и продолжительному сну, что важно для развития младенца.





Еще при помощи пеленания удается поддержать нужную температуру тела младенца. Системы терморегуляции у малышей не полностью развиты, потому пеленанием можно сохранить тепло и сберечь ребенка от переохлаждения.

Чего точно не стоит делать, так это пеленать туго. Тугое пеленание может нарушать кровообращение, мышечное развитие рук и ног и тазобедренных суставов. Также не рекомендуется все время держать ребенка в пеленке, в периоды бодрствования обеспечьте свободу, чтобы ничто не ограничивало движения и не создавало помех в развитии.

Выбирайте пеленки из натуральных тканей: тонкие дышащие х/б материалы — ситец, бязь, муслин, бамбук или плотные, хорошо удерживающие тепло — фланель, футер. Учитывайте также температуру в комнате, где спит малыш, — жаркой плотной пеленкой можно спровоцировать перегрев, что приведет к опрелостям и пеленочному дерматиту.

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