За что отвечает уровень психической энергии человека

Как можно его повысить

Под психической энергией стоит понимать уровень внутреннего ресурса, который является для человека источником сил, чтобы мыслить, эмоционировать и действовать. Благодаря этой энергии человек принимает решения, концентрируется, чувствует и реагирует на происходящее.

«Существуют разные уровни проявления психической энергии — это и способность сосредотачиваться на сложных задачах, и готовность к переживаниям глубокой эмоциональной силы. Ею определяется умение адаптироваться, обучаться, проявлять креативность и восстанавливаться после стресса», — говорят психотерапевты.

Существует несколько видов психической энергии, например, она может быть когнитивной, отвечающей за мышление, внимание и память, эмоциональной, помогающей чувствовать и выражать эмоции, волевой, дающей силу к действиям и достижению целей, социальной, связанной с общением и поддержкой, энергией сознания — требуется для осознания себя и сохранения внутреннего равновесия.

Для поддержания психической энергии на хорошем уровне важно позаботиться о базовых составляющих — здоровом питании, физической активности, достаточном сне, управлении стрессом, а также своих социальных связях, интеллектуальном развитии, осознанности для понимания собственных чувств и мыслей и творческой самореализации.

