«Выгорание» перед Новым годом может говорить о дефиците магния

Какие симптомы указывают на его нехватку в организме

Заметили, что стали слишком раздражительны и нервозны, а иногда у вас даже дергается глаз? Конечно, виной тому могут быть горящие перед Новым годом дедлайны, но нельзя также исключать вероятность нехватки магния в организме.

«Магний — настоящий „мастер на все руки“ в нашем теле: он участвует в сотнях биохимических реакций, помогает усваивать глюкозу, поддерживает работу кишечника, мочевого пузыря и даже простаты у мужчин. Но особенно он важен для нашей нервной системы. Магний помогает снизить перевозбуждение и тревожность, улучшить сон, регулируя выработку мелатонина, расслабить мышцы», — говорит главный врач Областной клинической больницы № 2 Челябинска Максим Угнивенко.

О дефиците магния могут рассказать эти симптомы: подергивание век, судороги и мышечные спазмы, онемение конечностей, повышенная раздражительность, хроническая усталость, проблемы со сном, головные боли, сильное сердцебиение или аритмия. Однако для точной диагностики лучше сдать анализ крови и проконсультироваться с врачом.

Восполнить недостаток магния помогает правильно питание и наличие в рационе таких продуктов, как листовая зелень, орехи и семена, бобовые, темный шоколад. С чаем и кофе при дефиците магния следует быть осторожнее — эти напитки могут вымывать элемент из организма.

Отметим, что иногда для нормализации уровня магния требуется принимать добавки, но препарат и дозировку должен назначать врач.

