Выдавливание прыща может стать причиной поражения ЦНС

Почему от этой затеи лучше воздержаться

Выдавливание прыщей весьма распространенная практика, ведь многие люди приобретают эту вредную привычку еще в подростковом возрасте. Однако, как бы вам ни хотелось выдавить очередной прыщик, старайтесь себя от этого удержать.

Выдавливая прыщ, особенно грязными руками или ногтями, можно занести инфекцию в ранку, а это опасно воспалением и нагноением.



«Стоит немного знать о кровоснабжении лицевых тканей. У лицевой вены имеется сообщение с сосудами внутри полости черепа. Если инфекция проникает в кровоток, появляются риски ее прохождения к тканям мозга, что грозит поражением центральной нервной системы и необратимостью последствий», — объясняют дерматологи.

Удаление прыща также часто оборачивается повреждением глубоких слоев кожи, что позже проявляется рубцами и неровностями. К тому же механическое воздействие способствует распространению инфекции на соседние участки покрова, провоцируя новые высыпания.





После удаления прыща случается заметить и гиперпигментацию: кожа в поврежденной области иногда делается темнее из-за усиленной выработки меланина.

«Еще постоянное механическое раздражение травмирует мелкие капилляры, что ведет к сосудистым сеточкам и покраснениям», — отмечают врачи.

Если вы все же не удержались и выдавили прыщ, сразу же обработайте пораженное место антисептиком — средством на спиртовой основе или хлоргексидином. Затем наложите на бывший прыщ противовоспалительную мазь — это может быть препарат с бензоилпероксидом или антибиотиком. Постарайтесь не трогать рану без надобности, дезинфицируя пораженное место до заживления, и воздержитесь от нанесения декоративной косметики на эту область хотя бы в первые дни.

Когда проблема приобретает хронический характер или возникают осложнения (например, сильное воспаление, боль, гнойники), обязательно посетите врача. Помните, невыдавленный прыщ пройдет значительно быстрее, чем будет восстанавливаться поврежденный кожный покров.

