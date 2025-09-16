Какие косметологические процедуры полезны для лица осенью

Они восстановят после лета и подготовят к зиме

Осенью кожа подвергается дополнительным испытаниям: перепады температур, ветер и первые морозы, низкая влажность воздуха в помещениях могут сделать ее чувствительной, склонной к шелушениям и появлению мелких дефектов. Именно поэтому осеннее время идеально подходит для запуска интенсивных косметологических процедур, направленных на восстановление, питание и омоложение кожи. Что поможет коже осенью?

Глубокая чистка лица. Процедура глубокой очистки кожи, позволяющая избавиться от загрязнений, комедонов и угрей. Проводится различными методами. Это может быть механическая чистка, ультразвуковая терапия, химический пилинг и другое. После лета поры забиваются грязью и излишним кожным салом, делая лицо неровным и тусклым. Осень — отличный период для чистки: солнечные лучи уже не так активны, и после процедуры кожа восстанавливается быстрее.

Биоревитализация. Инъекции гиалуроновой кислоты, обеспечивающей глубокое увлажнение кожи, повышение эластичности и устранение морщин. Увлажняющее действие биоревитализации помогает защитить кожу от агрессивных факторов окружающей среды, предупредить преждевременное старение и обеспечить длительное сияние и гладкость.

Химический пилинг. Удаление верхнего слоя эпидермиса специальными кислотами: гликолевой, молочной, миндальной и прочими. Результат — ровный тон, улучшение структуры кожи, уменьшение акне и пигментных пятен. Поскольку контакт с летним солнцем противопоказан после такого воздействия, осень оптимальна для химического пилинга, кожа спокойно восстановится, приобретя красивый и ухоженный вид.





Микротоковая терапия. Аппаратная процедура, стимулирующая выработку коллагена и эластина, выравнивающая рельеф кожи и снимающая воспаления. Микротоки укрепляют сосудистую сетку, улучшают микроциркуляцию и способствуют регенерации тканей, помогая подготовить кожу к зимнему периоду.

Мезотерапия. Введение инъекций специального коктейля, содержащего витамины, минералы и аминокислоты, непосредственно в глубокие слои дермы. Такие инъекции помогают насытить кожу необходимыми веществами, восстановить гидробаланс и устранить следы усталости, характерные для конца сезона.

Криотерапия. Воздействие холодом на ткани кожи, запускающее ускоренную регенерацию клеток и улучшение общего состояния покрова. Процедура освежает и тонизирует кожу, уменьшает отечность и проявления купероза, повышает упругость и тонус кожи.

Важно! Перед проведением любой процедуры обязательно проконсультируйтесь с опытным специалистом-косметологом, чтобы выбрать оптимальный вариант, исходя из особенностей вашего типа кожи и индивидуальных потребностей.

