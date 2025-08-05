Что вызывает пигментацию после пребывания на солнце

Как предотвратить это и защитить кожу

Хотели красивый и ровный загар, а столкнулись с пигментацией? Почему так бывает и что позволит этого избежать? Пигментация после воздействия солнца появляется от неравномерного распределения меланина — этот пигмент вырабатывается нашей кожей для защиты от ультрафиолетового излучения.

«Пигментация может проявляться в виде темных пятен, обычно коричневого цвета, различных размеров и форм, которые образуются на коже после пребывания на солнце. Проблема особенно актуальна для женщин — эти изменения вызывают дискомфорт и могут негативно сказаться на самооценке. Поэтому важно уделять внимание профилактике и уходу за кожей, чтобы минимизировать риск появления гиперпигментации», — говорит дерматовенеролог Городской клинической поликлиники № 8 Челябинска Ольга Тряпичникова.

Пигментация случается при:

• беременности, менопаузе и приеме гормональных препаратов;

• генетической предрасположенности;

• акне, экземе, ожогах и порезах — все это имеет вероятность поствоспалительной пигментации;

• болезнях печени, щитовидной железы или гинекологических патологиях — это редко, но случается;

• неправильном уходе за кожей.

Чтобы не случилось пигментации, важно пользоваться солнцезащитными кремами с высоким уровнем SPF, носить шляпы и очки, избегать нахождения на солнце в пиковые часы, отказаться от спиртосодержащей косметики — это повышает чувствительность кожи к солнцу, не делать в летний период пилингов и других процедур, от которых кожа становится уязвимой перед ультрафиолетом, а также обращать внимание на состояние своей кожи и при любого рода изменениях посещать дерматолога.

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