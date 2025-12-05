Восстановить ногти после геля‑лака поможет масло монарды

Его применяют на руках и ногах

Если вы решили отказаться от салонного покрытия гелем-лаком и хотите восстановить поврежденные ногтевые пластины, воспользуйтесь маслом монарды. Оно является отличным уходовым средством, поскольку обладает антисептическими, противовоспалительными и регенерирующими свойствами.

«Регулярное использование покрытия вызывает истончение ногтей, ломкость и микротрещины. Это связано с агрессивностью процедуры удаления самого покрытия, состава лаков, а также УФ-лампы. Масло монарды помогает предотвратить инфекции и воспаления, уменьшает раздражение кожи вокруг ногтя, ускоряет процесс восстановления структуры пластины, останавливает дальнейшее повреждение ногтей», — говорят дерматологи.

Масло монарды необходимо наносить на поверхность каждого ногтя, массируя пластину мягкими круговыми движениями и уделяя особое внимание кутикуле. Повторять процедуру рекомендуется ежедневно перед сном в течение трех недель.

