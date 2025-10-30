Осенью и зимой лучше отказаться от лака при педикюре

Покрытие создает излишнюю нагрузку на пластины

Осенью и зимой в силу погодных условий мы долгое время проводим в закрытой обуви, потому женщинам рекомендуется отказаться на этот период от покрытия ногтей гелем-лаком и ограничиться лишь гигиеническим педикюром. Гелевое покрытие в сочетании с закрытой обувью станет причиной излишнего давления на ногтевые пластины и повысит риск возникновения ряда проблем.

«Закрытая обувь сама по себе оказывает определенное давление на пальцы ног, особенно когда она тесная или доставляет иные неудобства. Если добавить еще и плотный слой геля-лака и подвергать ногти таким нагрузкам, можно столкнуться с деформацией ногтевой пластины, появлением трещин и повреждений, врастанием ногтей с воспалениями и болью и даже грибковой инфекцией — создаваемая влажная среда в закрытой обуви с покрытием на ногтях может быть идеальным условием для этого», — говорят подологи.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, соблюдайте простые правила:

• Откажитесь от нанесения геля-лака на период осени и зимы, предпочитая обычный лак или прозрачный укрепляющий состав.

• Выбирайте свободную удобную обувь, обеспечивающую нормальную вентиляцию и комфортное положение пальцев.

• Регулярно проводите гигиенический педикюр для срезания отросших ногтей, удаления ороговевших участков кожи и предотвращения образования мозолей.

• Используйте специальные кремы и масла для ухода за стопами и улучшения состояния ногтевых пластин.

