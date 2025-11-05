В чем минусы салонного маникюра с покрытием

Как ухаживать за ногтями, выбрав естественность

Женщины давно полюбили гель-лак за красоту и долговечность такого маникюра, но бьюти-тренды имеют свойство выходить из моды, и теперь немалое количество дам решило вернуться к естественности и отказаться от покрытия гелем-лаком, ведь это может серьезно вредить ногтям.

Основной вред такого маникюра — в повреждении ногтевой пластины. Ногти подвергаются механическому воздействию во время удаления старого слоя лака специальными инструментами или аппаратом. Это определенным образом травмирует пластину, что в дальнейшем становится причиной истончения, ломкости и расслоения ногтей.

«Постоянное воздействие ультрафиолетовых ламп для полимеризации геля-лака может вызвать сухость кожи вокруг ногтей, появление трещин и раздражения кутикулы. Некоторые женщины отмечают покраснения и зуд на пальцах в первые дни после процедуры», — сообщают дерматологи.

Кстати, споры о том могут ли эти UF-лапмы быть провокаторами рака не утихают до сих пор. Расставить точки над «i» в этом вопросе экспертам пока не удается. Но на всякий случай поклонницам покрытия рекомендуется пользоваться защитным кремом с spf перед тем, как поместить руки в лампу. Хотя крем с маникюром весьма сложно сочетать.





Определенные компоненты гелей-лаков — например, формальдегиды, толуол и камфора — могут вызывать аллергические реакции, потому людям с повышенной чувствительностью следует тщательнее выбирать покрытие для своих ногтей.

Сегодня женщины начинают отдавать предпочтение натуральным ногтям не только ради здоровья (отсутствие контакта с агрессивными химикатами позволяет сохранить хорошее состояние и красоту ногтевой пластины), но и в силу экономической выгоды: цены в салонах растут, а уход за натуральными ногтями обходится дешевле. К тому же это бережет время: при отказе от покрытия маникюр будет выполнен быстрее, что для многих тоже существенный аргумент.

Как правильно ухаживать за натуральными ногтями? Для поддержания здоровья и привлекательности ногтей рекомендуется регулярно проводить комплекс мер по уходу: обеспечить питание ногтей маслами и кремами, особенно витаминами A, E и D; избегать контакта рук с бытовой химией — всегда надевать хозяйственные перчатки; использовать пилочки правильной абразивности и аккуратно обрабатывать края ногтей (чем меньше степень абразивности, тем грубее пилка — грубые пилочки не подходят для натуральных ногтей); делать массаж пальцев и кистей для улучшения кровообращения; придерживаться сбалансированного питания с достаточным количеством белка, минералов и витаминов.

