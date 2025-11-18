Волосы могут выпадать из‑за немытой расчески

Какие еще последствия бывают от грязного гребня

Расческа — это ежедневно и не по разу используемый предмет гигиены, но почему-то некоторые люди могут забывать о том, насколько важно содержать этот инструмент в чистоте, чтобы расческа оставалась безопасной для здоровья.

«Если расческу редко моют, на ней образуется слой загрязнений, включающих остатки кожного сала, пыли, частиц косметики и микроорганизмов. Такой налет создает благоприятную среду для размножения бактерий и грибков, что может стать причиной ряда заболеваний кожи головы и волос», — говорят трихологи.

Использование грязной расчески приводит:

• к раздражению и воспалению кожи головы. Частицы грязи и микроорганизмов вызывают закупорку пор, провоцируя воспаления, появление перхоти, зуда и шелушения. В запущенных случаях возможно развитие себорейного дерматита и экземы;

• заражению бактериальной инфекцией. Патогены, размножающиеся на грязной расческе, способны проникнуть в микроранки и царапины на коже головы, вызванные механическим воздействием зубчиков расчески. Бактериальные инфекции проявляются гнойничковыми высыпаниями, болезненностью и покраснением;

• появлению грибковых инфекций. Грибковые споры, попавшие на поверхность расчески вместе с волосами зараженного человека, остаются жизнеспособными длительное время. Использование грязной расчески увеличивает риск заражения микозом кожи головы, например стригущим лишаем. Потому особенно важно следить за тем, чтобы в парикмахерских проводилась обработка инструментов после каждого посетителя;

• повышению риска выпадения волос. Скопления жира и остатков косметических средств с расчески попадают на волосы, что затрудняет нормальное дыхание фолликулов, ослабляя корни волос и способствуя их выпадению;

• неприятному запаху и ухудшению внешнего вида волос. Запах и загрязнения при использовании немытой расчески переходят на волосы, делая их тусклыми, жирными и неприятно пахнущими.

Чтобы избежать всех этих неприятностей, мойте расческу в теплой воде с мылом или шампунем минимум раз в неделю. Даже дома аксессуары для волос можно подвергать периодической дезинфекции антисептиками. Храните расческу отдельно от других предметов и обязательно в сухом месте. Отметим, что также важно следить за фен-щетками, регулярно снимая и очищая насадки от загрязнений.

Читайте также: Почему «болят» волосы на голове.

Смотрите еще: Эти средства могут заменить кондиционер для волос.