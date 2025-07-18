Почему «болят» волосы на голове

Этому состоянию присуще научное название

Триходиния — именно так именуется состояние болезненности волосистой части головы. Сами волосы болеть, конечно, не могут, поскольку они лишены нервных окончаний. Человек, как правило, испытывает неприятные ощущения от кожи головы, в особенности там, где есть волосяные фолликулы. Триходинию принято относить к синдрому какой-то патологии, а не к самостоятельному заболеванию.

«При триходинии беспокоит боль, жжение, покалывание или давление, дискомфорт во время расчесывания волос, смены их положения (другой пробор, прическа), а также от ношения головного убора. Боль исходит не от самих волос, а от кожи головы, нервных окончаний около волосяных луковиц», — говорят трихологи.

Почему же «болят» волосы? Причина проблемы скрывается в каком-то дерматологическом заболевании: себорейном дерматите, псориазе, грибковом поражении, фолликулите. В неправильном уходе за волосами — это могут быть частые окрашивания некачественными средствами, тугие прически. В нарушениях со стороны нервной системы и психики: нередко симптом беспокоит людей в депрессии, стрессе или при тревожном расстройстве. Еще это случается при дефицитных состояниях — типично, когда организм нуждается в железе, цинке, витаминах D, E, B12.

Если у вас «болят» волосы, сперва следует посетить дерматолога или трихолога.

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