Эти средства могут заменить кондиционер для волос

Что использовать в качестве ополаскивателя и какой эффект это даст

Современные кондиционеры для волос помогают ухаживать за волосами, делая их мягкими, гладкими и послушными. Однако есть люди, предпочитающие готовым средствам натуральные альтернативы — они не только экономичны, но и экологичны и не содержат вредных химических компонентов. Что может заменить бальзам-ополаскиватель?

Ромашка аптечная. Ромашковый отвар обладает антисептическими свойствами, помогает снять раздражение кожи головы, придает блеск и мягкость волосам. Для приготовления отвара залейте столовую ложку сухих цветков ромашки стаканом кипятка, дайте настояться около часа, процедите и используйте для полоскания волос после мытья шампунем. Эффект: осветление цвета волос, снятие раздражения, укрепление корней.

Календула лекарственная. Отвар календулы способствует укреплению волосяных луковиц, улучшает кровообращение кожи головы и ускоряет рост волос. Готовится аналогично ромашковому настою. Эффект: укрепление волос, ускорение роста, профилактика выпадения.

Хвойные экстракты (хвоя сосны, ели). Настои хвои имеют приятный аромат, стимулируют рост волос, укрепляют корни и придают объем прическе. Измельченную хвою нужно залить кипятком, настаивать полчаса, процедить и применять как ополаскиватель. Эффект: общее оздоровление волос, улучшение структуры прядей, стимуляция кровообращения.

Яблочный уксус. Разведите одну-две столовые ложки уксуса в литре теплой воды и промойте волосы после мытья шампунем. Уксус мягко очищает кожу головы, нормализует кислотно-щелочной баланс, уменьшает жирность и перхоть. Эффект: очищение пор, уменьшение жирности, восстановление pH‑баланса.

Лимонный сок. Один лимон выжмите в литр кипяченой охлажденной воды, перемешайте и используйте раствор для ополаскивания. Кислота лимона укрепляет структуру волос, удаляя излишнюю грязь и пыль, освежает оттенок светлых локонов. Эффект: тонирование светлых волос, осветление оттенка, очищение от загрязнений.

Желток яйца. Наносите маску из желтка на влажные чистые волосы, выдерживайте примерно 15 минут, смывайте водой комфортной температуры. Эффект: питание, смягчение, предотвращение ломкости.

Натуральный йогурт. Простой натуральный йогурт без добавок распределите по слегка подсушенным полотенцем волосам. Подержите маску примерно 10 минут, затем смойте прохладной водой. Эффект: интенсивное питание, уплотнение тонких волос, увлажнение сухой кожи головы.

