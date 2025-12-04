Тунец может стать источником токсичной ртути

Эту рыбу не рекомендуется есть часто

Приверженцы здорового и сбалансированного питания любят готовить салат с тунцом, однако нутрициологи не советуют слишком увлекаться этой рыбой.

«Тунец относится к числу рыб, склонных к накоплению тяжелых металлов, потому, вместо поставки желаемых омега-3 жирных кислот, потребление тунца может ударить по организму токсичной нагрузкой вплоть до развития патологий здоровья, включая онкориски», — предупреждают специалисты.

Вбирать в себя ртуть способен не только тунец, но и королевская скумбрия, марлин, акула, рыба-меч, королевская макрель, кафельник, щука, окунь, сом, судак, налим, крупная форель.

Читайте также: При этих заболеваниях нельзя есть блюда с морской капустой.

Смотрите еще: Естественную детоксикацию может обеспечить слива.