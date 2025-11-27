При этих заболеваниях нельзя есть блюда с морской капустой

Когда полезная ламинария может навредить

Некоторые даже полезные продукты могут быть нежелательны в рационе людей с конкретными заболеваниями. Например, морская капуста с органическим йодом, витаминами и уникальными полисахаридами в составе подходит далеко не всем. Кому нужно относиться к ламинарии с настороженностью?

«Ограничение, а то и вовсе исключение из питания морской капусты предполагается для пациентов с гипертиреозом и аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы, хронической болезнью почек, обострениями воспалительных процессов ЖКТ, индивидуальной непереносимостью йода или морепродуктов. Женщинам в период беременности ламинарию можно только с разрешения врача», — говорят нутрициологи.

Если капуста вам не противопоказана и организм хорошо ее переносит, отдавайте предпочтение свежей, замороженной или сушеной ламинарии, а вот консервированные варианты, перенасыщенные солью и уксусом, — не лучший выбор.

Взрослые, у которых нет проблем с щитовидной железой, могут съедать до 50 граммов ламинарии в день. Дети 3—5 лет пробуют не более 5—10 граммов, и родителям важно наблюдать за реакцией организма ребенка. Допустимый максимум для беременных — 20 граммов.

