Естественную детоксикацию может обеспечить слива

Этот продукт очищает организм и укрепляет здоровье

Слива — мощное натуральное средство для детоксикации. С этим продуктом в рационе можно не обращаться к жестким диетам. Главное богатство сливы заключено в том, что она изобилует клетчаткой и пектином — ими очень хорошо очищается кишечник, нормализуется его работа и улучшается состояние микробиома, что благотворно для организма в целом и укрепления иммунной защиты.

«Слива обеспечивает организм питательными веществами. Например, витамином С, повышающим иммунный потенциал; витаминами группы В, в которых очень нуждается нервная система; комплексом минералов, оздоравливающих кости; железом, так важным людям при анемии», — говорят нутрициологи.

Стоит отметить, что с заболеваниями почек и желудка следует осторожно вводить в свое питание сливы, количество и частоту их потребления лучше согласовать с врачом.

Читайте также: Тыква поможет укрепить иммунитет и нормализовать вес.

Смотрите еще: Виноград обладает мощным антиоксидантным потенциалом.