Входите ли вы в группу риска по развитию остеопороза

Всемирный день борьбы с заболеванием отмечают 20 октября

Остеопороз представляет собой хроническое прогрессирующее заболевание скелета, характеризующееся снижением плотности костной ткани и нарушением ее микроархитектоники, что ведет к повышенной хрупкости костей и увеличению риска переломов даже при незначительных нагрузках. Заболевание часто протекает бессимптомно вплоть до возникновения первых травм, вследствие чего получило название «тихого убийцы».

«Среди основных факторов, способствующих развитию остеопороза, выделяют возраст — костная масса достигает пика примерно к 30 годам, а после начинается постепенное снижение плотности костей; генетику — наследственность играет важную роль в предрасположенности к заболеванию; недостаточность кальция и витамина D — дефицит этих веществ ухудшает минерализацию костей», — говорят ревматологи.

Провокатором остеопороза также является менопауза у женщин — снижение уровня эстрогенов ускоряет потерю костной массы. Еще некоторые заболевания и состояния: гиперпаратиреоз, сахарный диабет, ревматоидный артрит и другие, прием ряда лекарств: глюкокортикоидов, противосудорожных препаратов и определенных антидепрессантов. И конечно, образ жизни: курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, недостаточное потребление продуктов питания, богатых кальцием и витамином D.

Наиболее подвержены риску развития остеопороза:

• женщины старше 50 лет, особенно после наступления менопаузы;

• люди пожилого возраста обоих полов;

• пациенты, получающие длительное лечение кортикостероидами;

• переносчики генетической предрасположенности (семейный анамнез);

• курящие и употребляющие алкоголь регулярно;

• страдающие дефицитом кальция и витамина D.





Симптомы остеопороза чаще всего проявляются поздно, когда плотность костной ткани существенно снижена. К признакам болезни относят:

• боли в спине и пояснице, усиливающиеся при физической активности;

• частые переломы, возникающие при минимальной травме, например падении с высоты собственного роста;

• деформация позвоночника, она же «горбатость»;

• уменьшение роста тела вследствие компрессионных переломов позвонков;

• хрупкость ногтей, выпадение зубов.

При подозрении на остеопороз сначала можно посетить терапевта либо сразу обратиться к ревматологу. Для подтверждения диагноза врачи проведут денситометрию, чтобы измерить минеральную плотность костной ткани, назначат анализы крови на уровень кальция, фосфора, витамина D, гормонов щитовидной и паращитовидных желез, направят на рентгенографию для обнаружения изменений в структуре костей и возможных переломов, посмотрят показатели кальция в анализе мочи для оценки обмена веществ.

Терапия при остеопорозе направлена на замедление потери костной массы и предотвращение новых переломов. Помимо медикаментов врачи рекомендуют физиопроцедуры и лечебную физкультуру, а также правильное питание с достаточным содержанием белка, кальция и витаминов D и K.

