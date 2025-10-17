Какие осложнения может вызвать менопауза

Когда климакс приходит раньше обычного

Менопауза — естественный этап женской физиологии, характеризующийся прекращением менструаций и завершением репродуктивного периода. Менопауза считается наступившей, если менструация отсутствует минимум 12 месяцев подряд.

«Менопауза наступает вследствие постепенного снижения уровня женских половых гормонов — эстрогенов и прогестерона, вырабатываемых яичниками. Это ведет к изменениям в организме женщины, включая снижение фертильности и прекращение регулярных циклов овуляции», — говорят гинекологи.

Обычно менопауза приходит после 45 лет, но иногда она случается раньше. Спровоцировать раннюю менопаузу могут генетика, курение, хронические заболевания, перенесенные операции на органах малого таза, стрессовые состояния.

Каждая женщина переживает этот переход индивидуально, но некоторые общие признаки встречаются особенно часто:

• приливы жара, они же «приливы» — внезапные ощущения тепла, сопровождающиеся покраснением лица и шеи, а также потливостью;

• нарушения сна и бессонница;

• сухость влагалища и дискомфорт во время интимной близости;

• перепады настроения и эмоциональные колебания;

• увеличение массы тела и изменения фигуры;

• проблемы с памятью и концентрацией внимания.





При выраженных симптомах, серьезно влияющих на самочувствие, врач может рекомендовать заместительную гормонотерапию. Однако перед началом такого лечения стоит обязательно обсудить его возможные риски и преимущества с гинекологом-эндокринологом в конкретном случае.

Помимо медикаментозного подхода, существуют простые и доступные варианты, помогающие облегчить состояние женщины в это время. К ним относят регулярные физические нагрузки, правильное питание с достаточным количеством кальция и витаминов D и B, избегание стресса и поиск способов расслабления, контроль веса и отказ от курения.

«С менопаузой у женщины повышается вероятность развития ряда заболеваний: остеопороза, сердечно-сосудистых патологий и болезней мочеполовой системы. Избежать возможных проблем позволит регулярное медицинское наблюдение, когда вовремя выявляются потенциальные проблемы и принимаются профилактические меры», — отмечают врачи.

При менопаузе нужно помнить и о ментальном здоровье. Гормональные трансформации, происходящие в женском организме, часто сопровождаются стрессом и тревогой, но общение с близкими людьми, психологическое консультирование и участие в группах поддержки значительно улучшают качество жизни в этот непростой момент.

Читайте также: Эта гинекологическая патология может перейти в «доброкачественный рак».

Смотрите еще: Сохранить здоровье груди поможет маммография.