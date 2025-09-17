Какие привычки вредят нашим коленям

Они могут привести к преждевременному износу суставов

Коленный сустав ежедневно испытывает большую нагрузку, обеспечивая подвижность и стабильность тела. Однако многие повседневные привычки негативно влияют на состояние суставов, ускоряя развитие артрозов, артритов и провоцируя травмы.

Одной из таких вредных привычек является игнорирование разминки перед физическими нагрузками. Отсутствие такой подготовки повышает вероятность повреждения связок, сухожилий и хрящей.

«Неправильная техника бега и ходьбы также опасна для здоровья суставов. Если распределять вес тела при беге или ходьбе нерационально — например, приземляться на пятку, создавая чрезмерную ударную нагрузку на колени, — проблем с ними не избежать», — говорят ортопеды.

Лишний вес тоже плохо отражается на коленях. Ненужные килограммы увеличивают давление на суставы, что ведет к быстрому износу хрящевых тканей.

Интенсивные тренировки с большим весом, особенно приседания с тяжелой штангой или прыжки, создают повышенную нагрузку на колени, провоцируя микротравмы и воспаление.





Сидячий образ жизни вызывает застой крови и ослабляет мышцы ног, поддерживающие колени, потому недостаточная физнагрузка тоже увеличивает вероятность дегенеративных изменений сустава.

«Высокие каблуки нарушают нормальное распределение массы тела, усиливая нагрузку на части коленного сустава и подвергая их преждевременному износу, поэтому женщины могут подвергать себя дополнительным рискам», — отмечают врачи.

Курение ухудшает кровообращение и доставку кислорода в ткани, замедляя регенерацию клеток хряща. Алкоголь провоцирует воспалительные реакции в организме, включая нежелательные процессы в суставах. Так что ради здоровых суставов следует отказаться от вредных привычек.

Переохлаждение спазмирует сосуды, нарушая микроциркуляцию и обостряя воспаления в суставах, потому важно всегда одеваться по погоде, особенно при уже имеющихся проблемах с коленями.

