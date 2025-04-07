Чего не должно быть в кроватке младенца

Эти советы нужно учесть молодым родителям

С появлением первенца у родителей возникает много вопросов и сложностей. Чтобы сберечь здоровье малыша, важно учесть ряд нюансов. Первое, что советуют неонатологи, — сохранить возможность грудного вскармливания, не отказываясь от него при малейших трудностях, которые могут произойти, особенно в первую неделю жизни малыша.

«Ребенок должен свободно дышать при сосании, грудь не должна перекрывать проходимость носовых ходов. Он не должен специально поворачивать голову в сторону груди, следовательно, необходимо, чтобы его лицо было обращено к груди. Контакт „кожа к коже“ между малышом и его мамой также играет значительную роль, поэтому не нужно перед каждым кормлением мыть грудь с мылом — достаточно ополоснуть водой», — рассказывает неонатолог, заведующая отделением новорожденных областной больницы города Троицка Екатерина Яковлева.

Не следует класть младенца в постель со взрослыми, ребенок должен спать в собственной кроватке, но рядом с родителями. Укладывать малыша рекомендуется полубоком на жесткий матрас без подушки.

«Уберите из кроватки мягкие вещи, которые могут закрыть нос или рот ребенка», — предупреждает доктор.

Важно следить за комфортом температурного режима для малыша, как дома, так и на улице, нельзя допускать перегрева или переохлаждения ребенка.

«Купать ребенка нужно ежедневно», — говорит специалист.

В помещении, где находится ребенок, нельзя не только курить, но и использовать косметические средства или бытовую химию с резким запахом.

Также медики советуют провести неонатальный скрининг. Цель такой госпрограммы — выявление редких наследственных заболеваний и рисков с целью получения своевременного лечения и тактики ведения ребенка. Проверка осуществляется по 36 наследственным заболеваниям, для этого у малыша берут кровь из пяточки методом «сухой капли».

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