В России могут появиться мужские консультации

Они будут работать по аналогии с женскими

В стране могут начать открывать мужские консультации, их деятельность необходима для поддержания репродуктивного здоровья представителей сильного пола.

«Вот заставьте мужчину проверить репродуктивное здоровье там, где написано „женская консультация“! Да он никогда в жизни не пойдет! Есть практика уже в Москве, я ее изучала, и в других регионах, когда стоит здание, одна половина — написано „женская консультация“ — отдельный вход, другая половина — „мужская консультация“, для мужчин отдельный вход», — сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Мужчины обычно идут к врачу, когда уже «нельзя терпеть». Считается, что такая мера привлечет мужчин в консультации, они смогут получать комплексное обследование, начиная с диагностики ИППП и заканчивая генетическими исследованиями и скринингом на бесплодие.

