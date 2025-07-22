Езда на велосипеде может угрожать мужскому здоровью

Как снизить риски развития проблем

Врачи рекомендуют мужчинам быть осторожнее, катаясь на велосипеде: так, с целью сохранения здоровья представителям сильного пола важно правильно подбирать седло и ознакомиться с техникой посадки.

«Велоезда не имеет прямой связи с патологиями мочеполовой системы, но при длительном сдавливании промежности, что происходит при неудобном седле, развиваются такие неприятности, как онемение, снижение чувствительности и временные эректильные нарушения. Если сосуды и нервы в тазовой области подвергаются регулярному сдавливанию, усугубляются имеющиеся воспалительные процессы и случается нейропатия полового нерва», — сообщают урологи.

Сократить вредоносное воздействие можно путем выбора анатомического седла, снижающего степень давления на область промежности. Также важно отрегулировать уровни высоты и наклона сиденья под свои параметры, а еще каждые 15—20 минут прерываться и вставать с велосипеда, если намечена длительная поездка.

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