В осеннем рационе не должно быть летних блюд

Как это вредит здоровью

Если с началом осени не скорректировать свое питание и продолжать отдавать предпочтение летним блюдам, можно заболеть и набрать вес. Как это связано?

«Осенью блюда типа окрошки, холодных свекольников и салатов, мороженого не идут на пользу организму, потому что они провоцируют быстрое охлаждение. Эффект будет уже не тот, что летом. Осенью от такой пищи станет холодно, организм будет нуждаться в энергии для согревания, что заставит есть еще, а от переедания вскоре увеличится масса тела», — говорят нутрициологи.

Также, переохладившись, вы станете более подвержены простудным заболеваниям, ведь вирусы легче атакуют уязвимый организм.

Осень — это время теплой пищи. Разнообразьте свой стол горячими супами, тушеными овощами, теплыми салатами, кашами. Свежие овощи исключать вовсе не требуется, но к ним стоит добавлять теплое основное блюдо. Также полезно обратить внимание на специи, если они вам не противопоказаны, — многие приправы имеют противовоспалительные свойства.

