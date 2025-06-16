Овощи сохраняют здоровье и способствуют долголетию

Их нужно есть каждый день

Овощи — один из важнейших компонентов сбалансированного питания, они насыщены витаминами, минералами, клетчаткой и антиоксидантами, которые поддерживают состояние здоровья и предотвращают развитие многих заболеваний.

«Взрослому человеку рекомендуется ежедневно употреблять около 400—600 граммов овощей — это примерно пять порций. При этом разнообразие видов и цветов овощей поможет получить широкий спектр полезных веществ из них», — говорят диетологи.

Наличие овощей в ежедневном рационе — это залог долголетия и хорошего самочувствия. Овощи богаты витаминами А, С и Е, которые укрепляют иммунную систему. Клетчатка способствует нормализации работы кишечника и профилактике запоров. Низкая калорийность и высокая насыщенность пищевыми волокнами позволяют контролировать аппетит и снижать вес. Потребление овощей сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и некоторых видов рака. Витамины и антиоксиданты улучшают состояние кожи и зрения.