Сбросить вес поможет гарвардская тарелка

Каким должно быть питание по этой методике

Питание по системе гарвардской тарелки позволяет не только расстаться с лишними килограммами, но и оздоровить организм. Чтобы приобщиться к такой схеме питания, нужно привычную вам тарелку, которую вы обычно используете для еды, условно поделить на четыре равные части, а далее половину тарелки заполнить разноцветными овощами и фруктами, которые обеспечат вас клетчаткой, витаминами, минералами и мощными антиоксидантами.

Одну четвертую часть отвести цельнозерновым продуктам — сложным углеводам, при помощи которых энергия будет высвобождаться в течение продолжительного периода, а пищеварительная система начнет слаженнее функционировать. Оставшуюся четвертинку тарелки заполнить качественным белком — и животным, и растительным, ведь это строительный материал, необходимый мышцам, гормонам и ферментам.

Еще тарелка дополняется полезными жирами, например оливковым маслом, авокадо, орехами. И непременно гарвардская схема не обходится без чистой воды, травяных чаев и не запрещает других несладких напитков.

«Питание по такой модели профилактирует развитие сахарного диабета II типа за счет уравновешивания уровня глюкозы в крови и улучшения чувствительности к инсулину. Согласно исследованиям, подобным питанием также сокращается вероятность появления онкопатологий, например колоректального рака и рака молочной железы», — говорят диетологи.

Метод гарвардской тарелки помогает поддерживать здоровый вес, стабилизирует уровень энергии на протяжении дня, стимулирует пищеварительные процессы благодаря высокому количеству клетчатки, а еще положительно отражается на когнитивных функциях и психическом здоровье.

