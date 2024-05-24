В мае необходимо подобрать солнцезащитный крем

УФ-защита нужна не только на пляже

Состав солнечных лучей, достигающих поверхности Земли, всегда одинаков, а потепление в весенне-летний период связано с тем, что Солнце подходит ближе к Земле. Из этого следует, что защищать кожу от ультрафиолета нужно круглогодично, а с приближением лета особенно важно озаботиться этим вопросом.

«Всем, кто работает в закрытых помещениях и пользуется транспортом по пути на работу, будет достаточно крема с маркировкой spf 15. Кстати, женщинам стоит обратить внимание на свою косметику — какие-то средства, даже тональные кремы, могут содержать солнцезащиту, тогда что-то дополнительное использовать не нужно», — сообщают дерматологи.

При наличии особенностей на коже, например при обилии родинок или акне, солнцезащиту лучше подбирать в кабинете у врача.

Чтобы не столкнуться с какой-нибудь неприятностью при использовании солнцезащитного крема, выбирайте средство известной марки, имеющей хорошую репутацию.

Не только лицо и шею, но и кисти рук важно защитить от солнца, чтобы избежать фотостарения и пигментирования.





«Отдыхая на природе или работая в саду, отдайте предпочтение крему с более высокой защитой — подойдут spf 30 или 50», — говорят врачи.

Важную роль в защите от солнца играет одежда — она должна быть просторной и светлой. Хорошо также обзавестись широкополой шляпой — это не только забота о голове и предупреждение солнечного удара в жаркий день, но и дополнительная защита кожи, ведь аксессуаром создается тень. Помните и про солнцезащитные очки, чтобы сберечь здоровье глаз, их следует подбирать в оптике.

«Детям для защиты от солнца больше подходят спреи, нежели кремы, просто спреи малыши лучше воспринимают. И кстати, детям тоже требуются солнцезащитные очки», — отмечают медики.

Перед применением солнцезащитного средства следует ознакомиться с инструкцией и проверить срок годности — просроченный не даст положенного эффекта. Также необходимо своевременно обновлять солнцезащиту, если вы находитесь на улице более двух часов или купаетесь в водоеме.

Если же вы опасаетесь бывать на солнце, поскольку на вашей коже имеются подозрительные образования, запишитесь до конца мая на бесплатную диагностику в Челябинский областной клинический кожно-венерологический диспансер по телефону 8 (800) 201-06-29.