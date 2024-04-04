Офтальмологи советуют подбирать детям солнцезащитные очки

Хрусталик ребенка отличается восприимчивостью

Хрусталик глаза имеет особую чувствительность к солнечной радиации до 10-летнего возраста человека, поэтому офтальмологи рекомендуют подбирать для детей качественные солнцезащитные очки.

«Хрусталиком ребенка пропускается до 95 процентов ультрафиолетовых лучей, поэтому глаза нуждаются в бережном отношении. Проведенные сорок минут на ярком солнце без очков приравниваются к двум с половиной часам просмотра телевизора», — объясняют специалисты.

Если пренебрегать защитой, зрительная система может пострадать от серьезных нарушений. В период раннего возраста они порой остаются незаметными, но со временем хрусталик мутнеет, а от этого увеличивается вероятность столкнуться с катарактой.