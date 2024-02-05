Солнцезащитный крем зимой предупреждает старение кожи

Ультрафиолет и в несезон провоцирует повреждения дермы

Всем, кто забыл о важности солнцезащитного крема, не стоит удивляться ускоренному старению кожных покровов. Дерматологи напоминают, что заботиться о коже и предотвращать ее повреждение ультрафиолетовым излучением нужно не только летом.

«Зимними пасмурными днями облаками и тучами пропускается до 80% ультрафиолета. Снегом и льдом отражается до 90% лучей, вредящих красоте и здоровью кожных покровов. Городским жителям можно применять крем легкой текстуры, имеющий фактор защиты SPF15—25. Наносят его перед выходом на улицу, за 20—30 минут, на лицо и руки, то есть те части, что будут или могут быть открыты», — сообщают врачи.

Таким способом также обеспечивается уход, предупреждающий постпроцедурную пигментацию, что актуально для людей, использующих ретинол, обращающихся к химическим пилингам, лазерным шлифовкам или фототерапии.

Еще солнцезащитный крем должен сопровождать вас, если принимаются антибиотики или системные ретиноиды, которые повышают светочувствительность покровов.