Может ли УФ‑лампа на маникюре спровоцировать рак кожи

Как защитить себя от болезни

Маникюр с использованием геля-лака позволяет три-четыре недели не думать о необходимости обновления покрытия. Результат салонной услуги не только красив, но и практичен. Однако суждения о возможном вреде ламп, при помощи которых сушат покрытие на ногтях, порой вызывает тревожность.

«Ультрафиолетовое излучение (УФ) делится на три типа: UVA, UVB и UVC. UVA-лучи проникают глубже в кожу и являются основными виновниками фотостарения и увеличения риска развития рака кожи. UVB-лучи ответственны за солнечные ожоги и также могут вызывать рак. UVC-лучи в основном задерживаются атмосферой и не представляют опасности в обычных условиях», — объясняют дерматологи.

УФ-лампы, используемые в салонах маникюра, обычно излучают UVA-лучи, а их длительное воздействие может повредить ДНК клеток, что порой способствует развитию онкологии.

Исследования о вреде таких ламп выявили незначительное количество случаев онкопоражений кожи, и пока для ученых более масштабные анализы о влиянии процедуры на здоровье остаются актуальными.





Дерматологи считают, что вероятность развития рака кожи от использования УФ-ламп существует, но она значительно ниже рисков, связанных с солнечным облучением.

Несмотря на неопределенность относительно безопасности ламп, поклонницы салонного маникюра с покрытием все же могут минимизировать потенциальное воздействие УФ-излучения.

Как защитить кожу на маникюре:

• наносите солнцезащитный крем на руки перед использованием УФ-лампы. Выбирайте средства с высоким уровнем SPF и защитой от UVA-лучей;

• используйте специальные перчатки, которые защищают кожу рук от воздействия УФ-излучения, оставляя открытыми только ногти;

• выбирайте качественные услуги — убедитесь, что салон, который вы посещаете, располагает современными и безопасными УФ-лампами. Некоторые лампы имеют специальные фильтры, уменьшающие количество вредного излучения;

• рассмотрите альтернативы — например, от LED-ламп исходит меньше вредного УФ-излучения.