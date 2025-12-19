В Челябинске ежегодно выявляют свыше ста случаев рака молочной железы нулевой стадии

Как проходит лечение ранней онкологии

Свыше ста случаев рака молочной железы нулевой стадии выявляется челябинскими онкологами ежегодно. Что представляет собой такой диагноз и какое лечение показано женщине с только лишь развивающейся онкологией?



Нулевая стадия онкологии, или in situ, — это наиболее ранняя форма определяемого рака. При этом вовсе не означает, что размер опухоли будет минимальным, встречаются и двухсантиметровые раки in situ. Нулевая стадия сообщает о характеристиках опухоли, времени ее возникновения и распространении.

«Когда опухоль получает доступ к распространению по сосудам, по лимфатическим путям — это уже первая стадия. Нулевая стадия фиксируется, когда у злокачественных клеток еще нет этого доступа, опухоль находится только внутри молочной железы. И опухолевые клетки не имеют потенциала распространения ни по лимфатическим путям и лимфоузлам, чтобы дать метастазы, ни по кровеносным сосудам, чтобы дать метастазы в отдаленные органы», — говорит врач-онколог отделения опухолей молочной железы Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Виталий Самылов.





На вопрос, сколько времени может пройти, пока нулевая стадия трансформируется в первую, врачи не могут дать четкого ответа. Каждый эпизод онкологии развивается индивидуально. Порой недавно появившиеся небольшие опухоли уже являются инвазивными, способными прорастать в структуры молочной железы.

Диагностика нулевой стадии рака молочной железы осуществляется при помощи УЗИ или маммографии. Иногда может требоваться комплексное обследование с сочетанием двух методик.

Прогноз для пациенток с нулевой стадией благоприятный. Основным принципом лечения все же будет хирургия, но плюс в том, что обычно удается обойтись лишь операцией, без применения химиотерапии. Отдельные случаи требуют назначения курса гормонов или лучевой терапии, чтобы обезопасить пациентку от рецидива рака.

