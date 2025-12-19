Свыше ста случаев рака молочной железы нулевой стадии выявляется челябинскими онкологами ежегодно. Что представляет собой такой диагноз и какое лечение показано женщине с только лишь развивающейся онкологией?
Нулевая стадия онкологии, или in situ, — это наиболее ранняя форма определяемого рака. При этом вовсе не означает, что размер опухоли будет минимальным, встречаются и двухсантиметровые раки in situ. Нулевая стадия сообщает о характеристиках опухоли, времени ее возникновения и распространении.
«Когда опухоль получает доступ к распространению по сосудам, по лимфатическим путям — это уже первая стадия. Нулевая стадия фиксируется, когда у злокачественных клеток еще нет этого доступа, опухоль находится только внутри молочной железы. И опухолевые клетки не имеют потенциала распространения ни по лимфатическим путям и лимфоузлам, чтобы дать метастазы, ни по кровеносным сосудам, чтобы дать метастазы в отдаленные органы», — говорит врач-онколог отделения опухолей молочной железы Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Виталий Самылов.
На вопрос, сколько времени может пройти, пока нулевая стадия трансформируется в первую, врачи не могут дать четкого ответа. Каждый эпизод онкологии развивается индивидуально. Порой недавно появившиеся небольшие опухоли уже являются инвазивными, способными прорастать в структуры молочной железы.
Диагностика нулевой стадии рака молочной железы осуществляется при помощи УЗИ или маммографии. Иногда может требоваться комплексное обследование с сочетанием двух методик.
Прогноз для пациенток с нулевой стадией благоприятный. Основным принципом лечения все же будет хирургия, но плюс в том, что обычно удается обойтись лишь операцией, без применения химиотерапии. Отдельные случаи требуют назначения курса гормонов или лучевой терапии, чтобы обезопасить пациентку от рецидива рака.
