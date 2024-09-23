У каких женщин есть риск развития рака груди

Всемирный день борьбы с патологией проходит 23 сентября

Рак груди является самой распространенной формой злокачественных заболеваний у женщин. Каждый год в мире выявляют один миллион двести пятьдесят тысяч случаев ракового поражения молочных желез.

«Рак молочной железы встречается в любой возрастной группе, но наиболее уязвимы перед ним женщины после 40 лет. Согласно данным статистики, у каждой восьмой женщины есть риски столкнутся с этим диагнозом», — предупреждают маммологи.

Наличие близких родственников с диагнозом «рак груди» (особенно матери или сестер) увеличивает вероятность заболевания. У женщин с наследственными мутациями в генах BRCA1 и BRCA2 риск может достигать 70%. Мутации в других генах, таких как TP53 и PTEN, также могут повышать риск. Женщины с подтвержденными генетическими аномалиями должны находиться под наблюдением специалистов и проходить регулярные обследования.





«Длительное воздействие эстрогенов, например из-за раннего начала менструации, позднего наступления менопаузы или применения гормональной терапии, может увеличить риск. Женщины, не имеющие детей или родившие первого ребенка после 30 лет, тоже подвержены большему риску», — говорят врачи.

Неправильное питание, недостаток физической активности, избыточный вес и ожирение, а также злоупотребление алкоголем и курение — все эти факторы могут способствовать развитию рака груди.

Женщины, у которых ранее был диагностирован рак груди или доброкачественные заболевания молочной железы, такие как атипическая гиперплазия, также находятся в особой группе.





Женщины, подвергавшиеся радиотерапии области груди или верхней части тела в молодом возрасте (например для лечения лимфомы), имеют повышенную вероятность формирования рака груди в будущем.

Важно отметить, что наличие одного или нескольких провоцирующих факторов не означает обязательного развития заболевания. Регулярные медицинские осмотры, самодиагностика и здоровый образ жизни способны значительно снизить возможную патологию и улучшить прогноз при обнаружении болезни на ранних стадиях. Каждой женщине рекомендуется обсудить свои риски с врачом и принять активные меры для их минимизации.