Муж и жена должны спать под разными одеялами

Это важно для комфортного отдыха

Испытываете проблемы со сном? Подумайте, что мешает вам хорошо отдыхать ночью. Причина может скрываться даже в общем одеяле, потому парам рекомендуют иметь две эти постельные принадлежности.

«Температура тела у мужчин и женщин разнится, так, слабый пол больше склонен к замерзанию и любит утепляться, в то время как сильный предпочитает атмосферу в спальне прохладнее, имея более „горячий“ организм. Также мужчины чаще женщин потеют во сне, что тоже способно доставлять дискомфорт партнерше», — сообщают сомнологи.

Для достижения комфортного микроклимата во время сна следует приобретать каждому свое одеяло, при этом они могут отличаться по весу и плотности — ориентироваться нужно на личное удобство.