Источники света во время сна, будь это ночник у кровати или рассветное солнце, могут негативно отразиться на здоровье человека и даже увеличить вероятность сердечного приступа на 47%.
«Свет снижает производство мелатонина, которому отводится основная роль по части регуляции циркадных ритмов. При недостатке мелатонина велика опасность столкнуться с кардиопатологиями. Еще из-за света возрастает кортизол — гормон стресса, провоцирующий повышение артериального давления и воспалительные процессы в сосудах», — говорят сомнологи.
Исследования показали, что из-за недостаточного затемнения в спальне во время ночного отдыха также появляется риск формирования сердечной недостаточности на целых 56%.
Наиболее важно соблюдать затемнение в период с 12 ночи до шести утра.
