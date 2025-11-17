Сон при свете может вдвое повысить риски сердечного приступа

Влияет как искусственное, так и естественное освещение

Источники света во время сна, будь это ночник у кровати или рассветное солнце, могут негативно отразиться на здоровье человека и даже увеличить вероятность сердечного приступа на 47%.

«Свет снижает производство мелатонина, которому отводится основная роль по части регуляции циркадных ритмов. При недостатке мелатонина велика опасность столкнуться с кардиопатологиями. Еще из-за света возрастает кортизол — гормон стресса, провоцирующий повышение артериального давления и воспалительные процессы в сосудах», — говорят сомнологи.

Исследования показали, что из-за недостаточного затемнения в спальне во время ночного отдыха также появляется риск формирования сердечной недостаточности на целых 56%.

Наиболее важно соблюдать затемнение в период с 12 ночи до шести утра.

