Чувство инородного тела в глазу бывает при язве роговицы

Эта патология может привести к потере зрения

Наши глаза ежедневно подвергаются большим нагрузкам. Взять хотя бы зависимость современного человека от экранов. И это только один фактор, влияющий на органы зрения, важность которых и без слов ясна. Потому неприятные ощущения со стороны глаз не стоит игнорировать, тем более если они длятся уже какое-то время.

«Если не покидает ощущение, что „что-то попало в глаз“, нужно провериться на язву роговицы, или же кератит, являющийся открытой раной на роговице в виде прозрачного слоя над радужной оболочкой. Медлить с лечением такой проблемы нельзя, иначе можно потерять зрение», — говорят офтальмологи.

Кератит опасен частичной или полной утратой зрения, отверстием в роговице, рубцами, катарактой или глаукомой. Некоторым пациентам даже приходится пересаживать роговицу.

Помимо ощущения инородного тела в глазу, язва роговицы проявляется покраснением, сильной болью, слезотечением, гнойными выделениями, нечеткостью зрения, светобоязнью (от яркого света возникает боль в глазу), припухлостью век, круглым белым пятном на роговице.

